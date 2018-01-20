Синоптики: На Юго-Западе страны ожидается осложнение погоды

Украинские синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в юго-западных областях на ближайшие несколько дней. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, в течение 21–23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий», — сказано в сообщении.

Ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя, а также налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.

Также синоптики предупреждают об усилении скорости ветра до 15–20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы, что, как следствие, приведет к образованию и увеличению высоты снежного покрова до 20–30 см.