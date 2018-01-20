Сотскова: выходила на произвольную на ЧЕ как с чистого листа

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Мария Сотскова заявила, что выходила на произвольную программу на чемпионате Европы, чтобы откатать как с чистого листа.

Сотскова набрала в субботу 200,81 балла по итогам обеих программ на европейском первенстве, проходящем в ледовом дворце "Мегаспорт" в Москве.

"Борьба никогда не заканчивается. Сегодня я рада, что соревнования подошли к концу. Во время проката я абстрагировалась, выходила как с чистого листа, - сказала Сотскова журналистам. - Волнение было, оно всегда присутствует. Не было волнения в плане отбора, волнение было в том, чтобы показать лучшее катание. Но совершила досадную ошибку, поэтому такой результат".

"Я хочу сейчас восстановить стабильность, которая поможет мне чувствовать (себя) уверенно. Я не могу сказать, что каталась зажато. Я каталась очень эмоционально благодаря публике", - добавила она.

По словам российской фигуристки, она "все время сосредоточена" во время прокатов. "Коплю в себе энергию, чтобы выдавать ее в полной мере. На тренировках я всегда очень собрана, стараюсь не распыляться, а целенаправленно делать свою работу", - отметила Сотскова.