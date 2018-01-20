Столичное метро переведено на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

Московский метрополитен переведен на усиленный режим работы из-за «ухудшения погодных условий». «Движение по всем линиям осуществляется в штатном режиме», — говорится в заявлении.

«Энергетики столичного региона перешли на усиленный режим работы, чтобы избежать вероятных сбоев в электроснабжении столицы и Подмосковья, вызванных погодными условиями», — сообщили в пресс-центре ведомства. При всем этом уборка лестничных сходов и территорий перед вестибюлями проводится чаще обычного. По последней имеющейся информации на текущий момент Гидрометцентра, высота снежного покрова в городе к 09.00 субботы составила 15 сантиметров.