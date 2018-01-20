Краснодарский край, 20 января — АиФ-Юг.

Набережная близ Олимпийского парка в Сочи оказалась частично разрушена в итоге шторма.

Власти курортного города сказали, что часть разрушенного участка набережной находится в введении региона, а часть — муниципалитета. Волны вышиной 4 метра повредили брусчатку и ограждения, сломали зеленоватые насаждения на берегу. Такое сильное беспокойство входит в список рискованных природных гидрометеорологических явлений.

Еще в конце рабочей недели высота волн достигала как минимум четырех метров в прибрежной зоне Черного моря. Он поднял высокую волну, специалисты оценили силу беспокойства моря в 6 баллов.

Ущерб, нанесенный стихией, устанавливают местные власти.

По утверждению граждан Сочи, шторм безумно поломал плитку на территории набережной.