Тиллерсон в международном турне обсудит с лидерами стран государство Украину

Об этом поведала репортерам на брифинге 18 января спикер Госдепартамента Хизер Нойерт, сообщается на сайте ведомства.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в процессе визитов в Англию и Францию 21-23 января обсудит ряд вопросов, в том числе государство Украину.

23 января Тиллерсон в столице франции встретится с французскими официальными лицами и обсудит ряд глобальных вопросов, представляющих обоюдный интерес, в частности, ситуацию в Сирии, Иране, Ливане, Ливии, КНДР и Украине.

Особое тщательно руководитель Госдепартамента хочет обсудить с европейскими коллегами общий всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе и очевидную доработку положений сделки с Тегераном.

На следующей неделе Тиллерсон посетит Англию, Францию, Польшу и Всемирный экономический форум в Давосе.

По утверждению дипломата, Иран «будет иметь высокоприоритетное значение» на переговорах Тиллерсона с европейскими политиками.

«Государственный секретарь Тиллерсон посетит Лондон, Париж, Варшаву, а кроме этого Давос (Швейцария) в период 21-27 января», — отметила она.

«Мы должны добиться прогресса в Украине», — подчеркнул госсекретарь.