Твиттер отыскал 50 000 вмешивавшихся в выборы США «российских ботов»

«Мы выявили 13,5 тысячи дополнительных аккаунтов, в целом 50,3 тысячи аккаунтов… мы считаем, что они связаны с Россией и публиковали связанный с выборами контент в процессе выборов», — говорится в блоге социальная сеть Twitter. Все они были заблокированы. В целом за время президентской кампании в США они разметили практически 176 тыс. твитов.

— Мы заблокировали все 1062 аккаунта за нарушение условий пользования, главным образом за спам, — сообщили уполномоченные «Твиттера».

Штатская компания Твиттер, владеющая одноименным сервисом микроблогов, заблокировала около 4 тыс. аккаунтов, якобы связанных с деятельностью русского «Агентства интернет-исследований» (АИИ) во время предвыборной кампании в США.

Компания представила приобретенные сведения съезду США. Их владельцы разместили всего 8,4% твитов, связанных с выборами в США.

Сообщается, что компания разослала электронные письма с уведомлениями 677,8 тысячам американцев, которые подписаны на схожие аккаунты, поделились их публикациями либо поставили отметку «нравится». Осенью 2017 г сотрудники Твиттер, Google и социальная сеть Facebook выступали в связи с этим на слушаниях в съезде США.

Секретарь Российского Президента Дмитрий Песков, ранее комментировавший утверждения на эту тему, заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальных сетях и не знает, кто стоит за такими заказами.