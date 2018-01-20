Ученые нашли новый способ диагностики рака на ранней стадии

Американские и австралийские ученые разработали новую технологию диагностики рака на самых ранних стадиях. Один из авторов работы, профессор Питер Гиббс из Института Уолтера и Элизы Холл в Мельбурне, назвал это открытие «подлинным прорывом».

Благодаря технологии жидкостной биопсии под названием CancerSEEK было подтверждено порядка 60% случаев заболевания раком легких и кишечника, более 70% случаев заболевания раком поджелудочной железы и желудка, а также 95% случаев заболевания раком печени и яичников.

Главное достоинство метода — почти полное отсутствие ложноположительных результатов.

Предварительная цена анализа составляет порядка $ 500.