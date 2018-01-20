Украина ответила на предложение о смене места переговоров по Донбассу

Место проведения заседаний контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе не имеет значения, объявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

До этого президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что его американский коллега Дональд Трамп в ходе встречи признал неэффективность переговоров по конфликту на востоке Украины в Минске и предложил их перенести «в другое место».

— В действительности, место формата не имеет необыкновенного значения. Почему был выбран Минск?

Вначале Минск был выбран благодаря относительной нейтральности Беларуси и хорошей логистики. «Минск либо другое место — безусловно неважно», — подчеркнул Климкин.

«Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе, не продвигаемся, так как РФ принципиально не желает выполнять никакие обязательства».

По утверждению руководителя украинского внешнеполитического ведомства, ответственность за отсутствие прогресса в выполнении Минских договоров лежит на столице России, которая якобы не желает выполнять обязательства из-за устремления сохранить в Донбассе «российскую колонну».

До этого руководитель МИД ФРГ назвал минский формат единственным шансом на урегулирование в Донбассе. А посол РФ в Беларуси Александр Суриков объявил, что создание новых форматов переговоров может поставить под сомнение минские договоренности. Изменения формата минских переговоров может привести к негативным последствиям: «все развалится», объявил уполномоченный столицы Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма.