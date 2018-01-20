Украинский боксер Усик резко ответил местным СМИ на «собачий» вопрос о принадлежности Крыма

По сообщению источника, во время общения с представителями украинских средств массовой информации боксер Александр Усик, чемпион мира в первом тяжелом весе, после одного из вопросов журналистов вышел из себя. Спортсмена попросили поделиться мнением о том, территорией какой страны является Крымский полуостров.

В итоге Усик, как подчеркивается в материале, ответил в крайне эмоциональной форме. Он заявил, что не собирается повторять «как попугай» одно и тоже. Кроме того, боксер сказал, что журналист, который задал ему такой вопрос – настоящий провокатор, пытающийся вынудить его на такой ответ, после которого все будут ему говорить: «Ты пес, предатель».

Отмечается, что Усик все-таки озвучил достаточно прозрачный намек на то, как сегодня украинцы могут посещать территорию Крыма.

«Вы сможете поехать туда без необходимости и преодолеть границу? Вы сможете полететь туда на самолете?», - задал спортсмен встречные провокационные вопросы представителям украинских СМИ.

«Кого я из вас предал, что вы мне задаете такие собачьи вопросы?», - в итоге заявил журналистам Усик.

Боксер также добавил, что он представляет Украину по всему мире, напомнил, что во время боксерских поединков с его участием звучит гимн Украины, поднимается украинский флаг. Кроме того, Александр Усик назвал провокаторами задававших ему вопрос журналистов, подчеркнув, что уже неоднократно давал ответ на вопрос о принадлежности Крыма.

Стоит отметить, спортсмен является уроженцем Симферополя. Его родственники и друзья живут на территории российского полуострова. Он регулярно их навещает.