Уполномоченные территориальных избирательных комиссий сели за парты

Жителям Батайска без регистрации по месту проживания поведали, как и где можно подать объявление на участие в выборах Президента РФ. После заполнения документа он получит отрывной талон с указанием места голосования.

Он добавил, что с 31 января месяца по 12 марта включительно пункты приема заявлений территориальных избирательных комиссий будут работать по будням с 16 до 20 часов, а в выходные и праздничные дни с 10 до 14 часов. Не забудьте только указать избирательный участок, где вы планируете проголосовать на выборах Президента Российской Федерации. До конца января запланированы еще семинары с председателями территориальных избирательных комиссий автономного округа и системными администраторами ТИКов, а кроме этого со специалистами пунктов приема заявлений территориальных избирательных комиссий. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на данном портале. С 25 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года во всех участковых избирательных комиссиях. В том случае, ежели вы не можете по учтивым причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в территориальную, участковую избирательные комиссии либо в МФЦ для подачи заявления, вы имеете право устно или письменно (в том числе при содействии социального работника) в указанные сроки обратиться для представления возможности подачи заявления в территориальную либо участковую избирательные комиссии.

Кончается прием заявлений за 5 дней до дня голосования — 12 марта 2018-ого.

Во время выборов Президента России в этом году по всей стране будет использован новый порядок голосования по месту нахождения.