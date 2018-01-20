В деле о покушении на соратника Арсения Яценюка появились новые подробности

За убийство депутата Антона Геращенко, представляющего в Верховной Раде политическую силу “Народный фронт”, киллерам пообещали заплатить пятьдесят тысяч долларов. Об этом в Facebook написал сам нардеп.Кроме того, Геращенко сообщил имена исполнителей - Святослав Жиренко и Дмитрий Якуб. По словам парламентария, оба были завербованы российскими спецслужбами. Сейчас их дело рассматривают в Оболонском суде Киева. Им грозит пожизненное заключение.Напомним, что покушение на Антона Геращенко произошло ровно год назад – 20 января 2017.Тогда сотрудники Службы Безопасности Украины задержали двух мужчин, которые планировали взорвать автомобиль Геращенко.Подробности уголовного дела о покушении на депутата стали известны только сейчас.