В «ДНР» на шахте прогремел взрыв, есть погибшие

В Ждановке сегодня, 20 января произошел взрыв. Предварительно озвучена причина — выброс метана. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
Роман: «Что слышно насчет аварии сегодня на ш. Ждановская?»;
Ильдар: «Говорят, на 3 участке взрыв, 2 трупа»;
Виктория: «Взрыв на 3 участке в бункере. Погибло 2 горнорабочих, мой муж работает на 3, поехал во вторую смену, отправили домой»;
Роман: «Наши выехали, ВГСЧ в 13:05»;
Бугагашеньки: «Видел колонну пожарок в Горловке в это время, видно что-то серьезное»;