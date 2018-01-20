В «ДНР» на шахте прогремел взрыв, есть погибшие

В Ждановке сегодня, 20 января произошел взрыв. Предварительно озвучена причина — выброс метана. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Роман: «Что слышно насчет аварии сегодня на ш. Ждановская?»;

Ильдар: «Говорят, на 3 участке взрыв, 2 трупа»;

Виктория: «Взрыв на 3 участке в бункере. Погибло 2 горнорабочих, мой муж работает на 3, поехал во вторую смену, отправили домой»;

Роман: «Наши выехали, ВГСЧ в 13:05»;

Бугагашеньки: «Видел колонну пожарок в Горловке в это время, видно что-то серьезное»;