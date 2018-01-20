В Киеве жестоко избили юного британского туриста

В пятницу, 19 января, в центре Киева, возле Михайловского собора преступники напали на юного туриста из Великобритании. Об этом сообщила психолог Мария Макуха, которая помогла избитому иностранцу.

«В пятницу, 19 января, около 14:00 напротив Михайловского собора в центре Киева, под самой камерой наблюдения, наткнулась на молодого британского хипстера, который снегом вытирал с лица кровь. На иностранца напали трое неизвестных, швырнули снежком и пнули чемодан. Парень пытался их игнорировать, они догнали иностранца на Трехсвятительской, напали со спины и стали бить ногами. Ничего не украли, просто били за нестандартную внешность», — написала она.

По словам Марии, британец от сильных побоев потерял сознание и не успел рассмотреть нападавших. П

«Заявление в полиции приняли не охотно, однако все-таки все оформили. Затем посадила пострадавшего на такси в Жуляны. Сейчас ищу свидетелей и видеозаписи этого происшествия, чтобы наказать нападавших и не портить международный имидж Украины», — подытожила она.

Фото: