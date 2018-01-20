В «МГБ ДНР» дали разъяснения о запрете ездить в Украину

Представители «МГБ ДНР» опубликовали перечень работников «ДНР», которым запрещен выезд в Украину.

Запрет распространяется на руководителей предприятий и организаций, чиновников, занимающих высокие посты, и лиц, имеющих доступ к «государственной тайне».

Также руководителей и заместителей руководителя «государственных» и муниципальных предприятий и учреждений.

В здравоохранении действие распространяется на главврачей, их заместителей, начмедов, заведующих отделениями, в системе образования — на ректоров, проректоров, деканов, заведующих кафедрами, директоров и завучей учебных заведений, а также на руководителей дошкольных учреждений.