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В Минздраве ДНР рассказали о ситуации с корью на территории Республики


Добавлено: 20 янв 2018 в 10:55, Категория: Новости на сегодня
В Минздраве ДНР рассказали о ситуации с корью на территории Республики

В Минздраве ДНР рассказали о ситуации с заболеваемостью корью на территории Республики. Сотрудники ведомства пояснили, какие меры профилактики предпринимаются медиками ДНР и дали советы гражданам Республики.

Как сообщили «Русской Весне» в ведомстве, в Республике разработан и утвержден комплексный план мероприятий по предупреждению распространения кори. Главные специалисты-эпидемиологи и министерские работники перечислили противоэпидемические мероприятия по кори, проводимые в ДНР.

Так, иммунопрофилактика кори в ДНР осуществляется согласно приказам Министерства здравоохранения и разработанным календарям профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям. Плановые прививки проводятся в возрасте 1 года и 6 лет.

Детям, которые не были вакцинированы планово, прививки проводят в любом возрасте до 18 лет (всего необходимо получить две дозы).

В случае контакта с больным вакцинируются лица, не привитые против кори, не болевшие корью и не имеющие сведений о прививках.

«К мерам профилактики кори относятся своевременное выявление и изоляция больных, соблюдение общегигиенических и противоэпидемических мероприятий в коллективах, где регистрируются случаи, введение временных ограничений на проведение учебно-воспитательного процесса, массовых мероприятий и т. д.

Но самая эффективная мера профилактики кори — это вакцинация», — говорит главный республиканский эпидемиолог Министерства здравоохранения ДНР Ольга Демкович.

По данным на 18 января 2018 г. в Республике зарегистрировано 20 заболевших корью.

«18 из 20 пациентов в результате проведённого официального эпидемиологического расследования, отнесены к одному очагу. На сегодняшний день этот очаг локализован, определен весь круг лиц, контактировавших с инфицированными, за каждым из них ведется наблюдение, ситуация находится под контролем Республиканского центра Санэпиднадзора Минздрава ДНР», — отметила начальник отдела охраны материнства и детства МЗ ДНР Наталья Скворцова.

В Республике принято решение о введении дополнительных ограничительных мер в образовательных организациях: если в школе или детском саду будет выявлен заболевший, то всех детей, не имеющих полного вакцинального цикла против кори, отстранят от посещения данного учреждения.

Эпидемиологическая ситуация по кори на прилежащей украинской территории является крайне угрожающей уже на протяжении полутора лет, поэтому в заранее Республике готовились принять своевременные меры по локализации вспышек болезни.

«Мы были готовы к тому, что корь может быть завезена и на территорию ДНР, поэтому несколько лет назад была проведена дополнительная иммунизация против кори у взрослого населения возрастом до 35 лет», — говорит Скворцова.

В рамках дополнительной вакцинации взрослых провакцинировано порядка 8 тысяч человек, что составляет 85% от подлежащего вакцинированного контингента.

На сегодняшний день дефицита вакцины против кори на территории ДНР нет. Вакцинируются и дети, и взрослые, кому необходимо закончить вакцинальный цикл. Прививки делаются бесплатно в центрах первичной медико-санитарной помощи по месту жительства.



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Добавлено: 20 янв 2018 в 10:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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