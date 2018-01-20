В Новой стратегии обороны США на первое место выступили Китай и Россия

Министр обороны Джим Мэттис (Jim Mattis) представил новую Национальную стратегию обороны в пятницу, в которой изложил, как Министерство обороны собирается эту стратегию проводить, согласно стратегии национальной безопасности выпущенной президентом Дональда Трампом в прошлом месяце.«Хотя мы и впредь будем проводить кампанию против террористов, которую мы уже сегодня проводим, однако на повестке дня соревнования великих держав, а не терроризм, - сказал Мэттис в своем вступительном заявлении. – В наше время нужна новая стратегия».Хотя он и назвал ряд угроз для США: Северная Корея, Иран, ИГИЛ, «Хезболла» и «Аль-Каида», однако Новая стратегия больше ориентировалось на Китай и Россию.«Мы стоим перед растущими угрозами со стороны таких разных стран, как Китай и Россия, которые пытаются изменить мир в соответствии со своими авторитарными моделями, - продолжил Мэттис. - Китай является стратегическим конкурентом, использующим хищную экономику, чтобы запугать своих соседей во время милитаризации в Южно-Китайском море. Россия нарушила границы соседних государств и давит экономическими и дипломатическими решениями своих на соседей».