В Славянске произошло дерзкое убийство из-за долга

В Славянский отдел полиции поступило сообщение, что около одного из магазинов в микрорайоне Артема был найдет труп молодого горожанина.

Приехав на место происшествия правоохранители выяснили, что погибшим оказался 31-летний местный житель. Его ударили ножом, от чего скончался на месте еще до приезда врачей.

Убийцей оказался 21-летний местный житель.

Причиной конфликта стал денежный долг. Несколько дней товарищи занимались совместным распитием алкоголя, а в вечер убийства между нами возник конфликт из-за денег, который закончился дракой и смертельным ранением.

По факту открыто уголовное производство. Преступнику грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.