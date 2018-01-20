В США правительство закрывает на месяц некоторые госучреждения

В США правительство останавливает работу в связи с провалом голосования Сената за его временное финансирование. Об этом сообщает DW.

В Сенате не нашлось голосов на финансирование правительства в ходе голосования. Оно имело целью избежания приостановки работы органов власти и госучреждений из-за отсутствия финансирования.

Бюджет не поддержало достаточное число демократов, чтобы в итоге проект набрал необходимые 60 голосов. Республиканцы, которые поддерживают предоставление финансирования, в верхней палате имеют 51 место. «За» нашлось только 50 голосов против 49 — пятеро демократов высказались за временное финансирование, в то же время пятеро республиканцев — против.