Вика Романец и Антон Гусев всегда заказывают профессионального фотографа

Ура! Завтра у нас наконец-то будут совместные фото. Многие спрашивают, зачем вы всё время заказываете съемки? А нам что, прохожих просить сфоткать? Был печальный опыт, хватит. Некоторые вообще не умеют айфоном пользоваться. Заблокировал и «фото готово». А чё, сказали же нажимать на кнопку. Нервов не хватит объяснять куда и сколько раз нужно нажимать ,как сделать яркость и выбрать нужный ракурс, чтоб мусорки и местные бомжи не попадали в кадр!А совместных фотографий очень хочется. Вот и берём проф фотографа. И всем советую.