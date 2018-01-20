«Вильярреал» выиграл у «Леванте» благодаря голу Черышева

Благодаря голу российского полузащитника Дениса Черышева «Вильярреал» обыграл «Леванте» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Вильярреал». На 26-ой минуте первого тайма Мануэль Тригерос реализовал пенальти и вывел «Вильярреал» вперед, а в начале второй половины игры российский полузащитник Денис Черышев удвоил преимущество.

Среди победителей отличились Ману Тригерос и Черышев, отличившийся в первый раз в текущем сезоне Примеры. Россиянина заменили на 65-й минуте. Рохер Марти отквитал один мяч на 94-й минуте, совершив 11-метровый удар.

«Вильярреал» набрал 34 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, обходя «Реал», «Леванте» идет 16-м.