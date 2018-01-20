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Во Франции скончался основоположник «новой французской кухни» Поль Бокюз


Добавлено: 20 янв 2018 в 20:05, Категория: Украина
Во Франции скончался основоположник «новой французской кухни» Поль Бокюз

Во Франции на 92-м году жизни скончался знаменитый французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюз. Об этом сообщил в своем микроблоге в «Твиттере» МВД Франции Жерар Колон.

Бокюз, происходивший из семьи потомственных кулинаров, которые начали работать в этой сфере с XVII века. В 70-е годы он стал одним из основоположников «новой французской кухни», отличительной чертой которой стала меньшая калорийность блюд.

В 1987 году Бокюз учредил один из самых престижных в кулинарной отрасли международных конкурсов — Bocuse d’Or («Золотой Бокюз»).



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Добавлено: 20 янв 2018 в 20:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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