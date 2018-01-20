Во Франции умер один из основоположников «новой французской кухни» Поль Бокюз

Он происходил из семьи потомственных кулинаров, которые начали работать в этой сфере с XVII века.

На 92-м году жизни скончался знаменитый французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюз. Об этом сообщил в своем микроблоге в «Твиттере» министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Сообщается, что Бокюз умер в городе Колонь-о-Мон-д`Ор, где родился в 192

Бокюз, происходивший из семьи потомственных кулинаров, которые начали работать в этой сфере с XVII века, стал учиться кулинарии с детства. В 70-е годы он стал одним из основоположников «новой французской кухни», отличительной чертой которой стала меньшая калорийность блюд.

В 1987 году Бокюз учредил один из самых престижных в кулинарной отрасли международных конкурсов — Bocuse d’Or («Золотой Бокюз»). Также шеф-повар создал к 80 годам собственную сеть ресторанов.

6 году.