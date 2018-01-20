Восстановлено движение по одной из дорог Ростовской области после снегопада

Показать меню
Актуально
Путин предложил развивать сотрудничество ЕврАзЭс с другими странами и - 12:30 Путин предложил развивать сотрудничество ЕврАзЭс с другими странами и объединениями Путин: РФ считает необходимым ускорить развитие цифровой экономики в рамках ЕАЭС - 12:30 Путин: РФ считает необходимым ускорить развитие цифровой экономики в рамках ЕАЭС Фермерам Архангельской области выдают миллионы рублей после похвалы Путина - 12:30 Фермерам Архангельской области выдают миллионы рублей после похвалы Путина Песков не относит себя к кремлевским силовикам или либералам - 12:30 Песков не относит себя к кремлевским силовикам или либералам Благодаря гранту Путина жители Псковской области смогут «зарядить энергией свой - 12:31 Благодаря гранту Путина жители Псковской области смогут «зарядить энергией свой дом» Порошенко рассказал, кто купил Украине противотанковые комплексы Javelin - 12:31 Порошенко рассказал, кто купил Украине противотанковые комплексы Javelin Германия назвала незаконными ограничения Nord Stream 2 со стороны ЕС - 12:31 Германия назвала незаконными ограничения Nord Stream 2 со стороны ЕС СМИ узнали новую сумму взятки за «выкуп» Итальянца - 12:32 СМИ узнали новую сумму взятки за «выкуп» Итальянца Индекс МосБиржи преодолел прошлогодний рекордный пик - 12:32 Индекс МосБиржи преодолел прошлогодний рекордный пик СМИ узнали о задержании в Петербурге высокопоставленного разведчика - 12:33 СМИ узнали о задержании в Петербурге высокопоставленного разведчика Песков назвал качества, которые не любит Путин - 12:35 Песков назвал качества, которые не любит Путин Дарья Пынзарь хочет уехать на время в тёплые края - 12:37 Дарья Пынзарь хочет уехать на время в тёплые края Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса - 12:44 Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса Брижит Бардо обвинила в лицемерии актрис, заявивших о домогательствах - 12:44 Брижит Бардо обвинила в лицемерии актрис, заявивших о домогательствах В iPhone можно будет отключать автоматическое замедление работы - 12:44 В iPhone можно будет отключать автоматическое замедление работы Появились кадры горящего автобуса в Казахстане - 12:44 Появились кадры горящего автобуса в Казахстане Крещение в Москве 2018: где купаться, список адресов купелей, время - 12:50 Крещение в Москве 2018: где купаться, список адресов купелей, время
» » Восстановлено движение по одной из дорог Ростовской области после снегопада

Восстановлено движение по одной из дорог Ростовской области после снегопада


Добавлено: 20 янв 2018 в 06:06, Категория: Политика
Восстановлено движение по одной из дорог Ростовской области после снегопада

Об открытии движения транспорта по последней достоверной информации участкам будет сообщено дополнительно.

На 2-х трассах в Ростовской области введено ограничение для движения пассажирского транспорта.

До этого закрывали дорогу в направлении Ставрополя со стороны Невинномысска из-за непогоды.

Ограничения на проезд сняты на трассе «Котельниково — Песчанокопское», проинформировали в ГУ МВД Российской Федерации по Ростовской области. Как проинформировали ТАСС в пресс-центре МВД по региону, пока информации о восстановлении движения по второму участку нет.

В настоящее время в Ростове температура опустилась до 3 градусов ниже нуля.



Материалы по теме:

На трассах Ростовской области сняли ограничения
В Ростовской области на одной из трасс ограничат движение транспорта из-за учений
Восстановлено движение на трассах Алтайского края, перекрытых из-за непогоды
Движение большегрузов на автотрассе Р-258 "Байкал" ограничено
Добавлено: 20 янв 2018 в 06:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Дело Саакашвили: судебное заседание перенесли на 26 января

Дело Саакашвили: судебное заседание перенесли на 26 января

Боевики «ДНР» в оккупированном Донецке запасаются кровью

Боевики «ДНР» в оккупированном Донецке запасаются кровью

В «ДНР» абонентами «Феникс» за неделю стали 100 тыс. человек

В «ДНР» абонентами «Феникс» за неделю стали 100 тыс. человек

Курс валют: гривна продолжает свое падение

Курс валют: гривна продолжает свое падение

Загрузка...



Лента новостей
В школах Бурятии решили ввести пропускной режим без турникетов - 11:41 В школах Бурятии решили ввести пропускной режим без турникетовТурция начала операцию против курдов на севере Сирии - 11:37 Турция начала операцию против курдов на севере СирииПилот чудом посадил самолет во время урагана в Дюссельдорфе (ВИДЕО) - 11:35 Пилот чудом посадил самолет во время урагана в Дюссельдорфе (ВИДЕО)Климкин прокомментировал идею Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска - 11:35 Климкин прокомментировал идею Трампа перенести переговоры по Донбассу из МинскаМосковский таксист ранил пьяных клиентов из травматического оружия - 11:30 Московский таксист ранил пьяных клиентов из травматического оружияНа прибавку к зарплатам российских бюджетников выделили 14,5 млрд рублей - 11:29 На прибавку к зарплатам российских бюджетников выделили 14,5 млрд рублейВыборы-2018. Игроки «Алтая» оставили подписи в поддержку Владимира Путина - 11:28 Выборы-2018. Игроки «Алтая» оставили подписи в поддержку Владимира ПутинаСаша Гозиас не изменяет себя на фото с помощью фотошопа - 11:22 Саша Гозиас не изменяет себя на фото с помощью фотошопаГеращенко: Разговоры, что закон о реинтеграции перечеркивает Минск, - словоблудие - 11:19 Геращенко: Разговоры, что закон о реинтеграции перечеркивает Минск, - словоблудиеАмериканское правительство прекратило работу из-за отсутствия финансирования - 11:16 Американское правительство прекратило работу из-за отсутствия финансированияКопия мамы: Ингеборга Дапкунайте показала своего сына Алекса - 11:10 Копия мамы: Ингеборга Дапкунайте показала своего сына АлексаКапитан ХК "Динамо" (Минск) Денисов давно мечтал сыграть на открытом воздухе - 11:07 Капитан ХК Австралийский велогонщик Порт выиграл пятый этап многодневки "Тур Даун Андер" - 11:07 Австралийский велогонщик Порт выиграл пятый этап многодневки Фото оккупированого Донецка: Крещение в парке им. Щербакова - 11:00 Фото оккупированого Донецка: Крещение в парке им. Щербакова
Последние новости
В сети обсуждают странное имя новорожденной дочери Ким Кардашьян и Канье Уэста - 12:30 В сети обсуждают странное имя новорожденной дочери Ким Кардашьян и Канье Уэста Це Европа: В Черкассах третий день нет воды, жители топят снег в ваннах (ФОТО) - 12:28 Це Европа: В Черкассах третий день нет воды, жители топят снег в ваннах (ФОТО) Американские фристайлисты Сигурни и Смейн победили в хаф-пайпе на этапе КМ в США - 12:23 Американские фристайлисты Сигурни и Смейн победили в хаф-пайпе на этапе КМ в США Украинские военные взяли в плен раненого боевика - 12:21 Украинские военные взяли в плен раненого боевика Ломаченко назван боксером года - 12:14 Ломаченко назван боксером года Шойгу рассказал о масштабном плане сотрудничества с Мьянмой - 12:07 Шойгу рассказал о масштабном плане сотрудничества с Мьянмой Видео: в Германии самолет приземлился при штормовом ветре - 12:06 Видео: в Германии самолет приземлился при штормовом ветре ДТП в Турции: разбился туристический автобус, погибли 11 человек - 12:00 ДТП в Турции: разбился туристический автобус, погибли 11 человек Пентагон будет защищать США, несмотря на прекращение финансирования - 12:00 Пентагон будет защищать США, несмотря на прекращение финансирования На Запорожской АЭС был отключен от сети энергоблок № 2 - 12:00 На Запорожской АЭС был отключен от сети энергоблок № 2 Чхун Хён не пустил Александра Зверева в четвертый круг Australian Open - 11:58 Чхун Хён не пустил Александра Зверева в четвертый круг Australian Open Денисов: хоккеисты "Динамо" (Минск) расстроены, не понимают, что случилось с командой - 11:58 Денисов: хоккеисты «Потребуется длительная реабилитация»: в Бурятии рассказали о состоянии пострадавших и напавшего на - 11:57 «Потребуется длительная реабилитация»: в Бурятии рассказали о состоянии пострадавших и напавшего на школьников подростка
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"