Восстановлено движение по одной из дорог Ростовской области после снегопада

Об открытии движения транспорта по последней достоверной информации участкам будет сообщено дополнительно.

На 2-х трассах в Ростовской области введено ограничение для движения пассажирского транспорта.

До этого закрывали дорогу в направлении Ставрополя со стороны Невинномысска из-за непогоды.

Ограничения на проезд сняты на трассе «Котельниково — Песчанокопское», проинформировали в ГУ МВД Российской Федерации по Ростовской области. Как проинформировали ТАСС в пресс-центре МВД по региону, пока информации о восстановлении движения по второму участку нет.

В настоящее время в Ростове температура опустилась до 3 градусов ниже нуля.