В Петербурге очереди у МФЦ начали собираться с полуночи

Сегодня в Северной столице стартовала 2-ая волна записи детей в 1-ый класс. Свидетели в социальных сетях делились фотоснимками, как у многих МФЦ на улице выстраивались длиннющие очереди. За первые 15 мин. после открытия в 8 утра в МФЦ родители лично подали не менее 700 заявлений о записи их отпрысков в 1-ый класс. Центры открылись в 09:00, однако уже спустя полчаса работы 1870 заявлений от родителей было принято. Основная часть уполномоченных детей подали документы и объявление лично. Как сообщал корреспондент «Росбалта», в Многофункциональный центр на проспекте Большевиков, 8, родители начали занимать очередь с 4 утра.

На текущий момент проходит 2-ой этап приема документов, 1-ый для льготных категорий жителей состоялся 15 декабря.

Также запись была открыта в полночь на портале госуслуг.