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» » В Самаре команда «Ревизорро» изучила Троицкий рынок

В Самаре команда «Ревизорро» изучила Троицкий рынок


Добавлено: 20 янв 2018 в 19:56, Категория: Политика
В Самаре команда «Ревизорро» изучила Троицкий рынок

Настасья Самбурская проверила качество продуктов и соблюдение санитарных норм на Троицком рынке в Самаре.

Как сказал 19 января очевидец — блогер Александр Жоголев: «Ну вот и до Самары докатилась съёмочная группа «Ревизорро», в этот час ведут съёмки на Троицком рынке, нарушений там наверняка тьма. В этот час ведут съёмки на Троицком рынке. «Ждём результатов», — приводит «63.ru» слова блогера Александра Жоголева. Наверное, в Самаре нет таковых рынков, где порядок хоть как-то близок к идеальному.

Программа «Ревизорро» выходит в эфир на телеканале «Пятница».

— Ну вот и до Самары докатилась съемочная группа «Ревизорро». Когда можно будет увидеть самарский выпуск телепередачи, пока неизвестно. Она проверяла рестораны и гостиница Самары, а еще городской берег.



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Добавлено: 20 янв 2018 в 19:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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