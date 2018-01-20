В Самаре команда «Ревизорро» изучила Троицкий рынок

Настасья Самбурская проверила качество продуктов и соблюдение санитарных норм на Троицком рынке в Самаре.

Как сказал 19 января очевидец — блогер Александр Жоголев: «Ну вот и до Самары докатилась съёмочная группа «Ревизорро», в этот час ведут съёмки на Троицком рынке, нарушений там наверняка тьма. В этот час ведут съёмки на Троицком рынке. «Ждём результатов», — приводит «63.ru» слова блогера Александра Жоголева. Наверное, в Самаре нет таковых рынков, где порядок хоть как-то близок к идеальному.

Программа «Ревизорро» выходит в эфир на телеканале «Пятница».

— Ну вот и до Самары докатилась съемочная группа «Ревизорро». Когда можно будет увидеть самарский выпуск телепередачи, пока неизвестно. Она проверяла рестораны и гостиница Самары, а еще городской берег.