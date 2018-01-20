В тюменском штабе Навального обыск: полицейские забрали листовки с призывом бойкотировать выборы

«Прямо в данный момент идет обыск в нашем штабе в Питере», — проинформировал Навальный в социальная сеть Twitter. Как поведали Znak.com уполномоченные политика, трое служащих - двое в форме, один в штатском — провели осмотр помещений. Стражи порядка пояснили собственный визит жалобами некоторых жителей на нелегальную агитацию.

С собой полицейские привели двоих понятых без паспортов.

По утверждению начальника штаба Егора Чернюка, работники центра «Э» изъяли 120 листовок и 2 постера, напечатанные к «забастовке избирателей». За 40 мин. до прихода милиции он ушёл с листовками на Цветной бульвар.

Полицейские изъяли 1118 листовок.

«Прямо на данный момент идет обыск в нашем штабе в Питере. Кроме листовок, ничего не изъяли», — поведала она.

Напомним, что 25 декабря ЦИК отказала Алексею Навальному в регистрации на президентских выборах 2018 года из-за наличия у него судимости по уголовному делу о нанесении финансового ущерба ряду русских предприятий.