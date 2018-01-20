Выборы-2018. Игроки «Алтая» оставили подписи в поддержку Владимира Путина

Хоккеисты барнаульского клуба «Алтай» оставили подписи в поддержку действующего главы государства и кандидата на президентских выборах 2018 года Владимира Владимировича Путина.

По данным информационного агентства «Амител», игроки клуба обратились с желанием поддержать Путина в избирательный штаб главы Российской Федерации в Алтайском крае. Спортсмены не только высоко оценили политические достижения Путина на посту, по душе им также пришлось и то, что президент и сам играет в хоккей.

«Владимир Владимирович очень любит хоккей, все это знают. Когда начался сбор подписей и команда об этом узнала, многие захотели поддержать его выдвижение», — приводит слова директора ХК «Алтай» Дмитрия Чекалина агентство.

При этом отмечается, что подписи в поддержку Путина оставили более половины игроков команда по хоккею с шайбой «Алтай» — те, кто прописан в регионе.