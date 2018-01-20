Жители «ДНР» могут звонить в Украину со стационарных телефонов

Жители ОРДО с сегодняшнего дня могут осуществлять звонки со стационарных телефонов в Украину, а также принимать звонки с подконтрольной украинским властям территории. Об этом сообщили сегодня, 20 января, в «министерстве связи республики».

«С 20 января 2018 года жителям Донецкой Народной Республики стали доступны звонки со стационарных телефонов в Украину. Формат набора 0–0-380-номер. Стоимость разговора составит 10 рублей за одну минуту. Также можно дозвониться из Украины на стационарные телефоны ДНР, набрав с городского номера 0–0-7–863–318–30–00 и последние семь цифр номера вызываемого абонента. Либо с мобильного, тогда нужно набрать +7–863–318–30–00 и последние семь цифр номера вызываемого абонента», — сказано в сообщении.

Для абонентов из Украины звонки будут рассчитываться согласно тарифным планам их операторов.