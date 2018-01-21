Американский любитель суши вытащил из себя полутораметрового червя (ФОТО)

Житель калифорнийского города Фресно, который каждый день ел суши, вытащил из себя ленточного червя длиной более полутора метров, пишет New York Daily News.

О подробностях инцидента рассказал врач Кенни Бан, к которому пострадавший обратился с жалобами на диарею. Пациент попросил излечить его от заражения глистами. Сперва медик скептически воспринял заявление о том, что мужчина болен гельминтозом.

Врачу пришлось изменить свое мнение, когда пациент показал ему ленточного червя, которого он самостоятельно извлек во время посещения туалета. Длина гигантского паразита составляла около 165 сантиметров.

Пациент признался, что был любителем суши и ел сашими из сырого лосося практически каждый день — именно это могло привести к заражению.

После окончания курса лечения мужчина пообещал навсегда отказаться от сырой рыбы.