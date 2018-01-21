Армия Сирии выбила боевиков с территории аэродрома Абу-Духур в Идлибе

Штурмовые отряды сирийской армии объединились с солдатами народного ополчения, окружив боевиков нелегальной в РФ группировки «Джабхат ан-Нусра» на востоке провинции Идлиб. Об этом сегодня, 21 января, информирует pr-служба Министерства обороны России.

Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

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Отмечается, что так сирийские войска завершили окружение крупно группировки террористов на востоке Идлиба. В итоге этого правительственным войскам Сирии удалось на 100% взять под собственный контроль стратегически актуальную авиабазу Абу-Духур.

Сирийские войска выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур в Идлибе.

Уточняется, что аэродром контролировался террористическими группировками с сентября 2015 г.

Абу-Духур 3 года назад служил последним плацдармом сирийской армии в данном северо-западном регионе.