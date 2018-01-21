Работа федеральных ведомств США прекратилась в 12 часов ночи (08:00 мск) из-за отсутствия снобжения деньгами.

В прошедший четверг Палата уполномченных приняла очередной кратковременный бюджет сроком на месяц, однако демократы, но саботировали принятие законодательного проекта верхней палатой, в итоге чего работа руководства частично приостановилась в 12 часов ночи в субботу (в 8 часов мск).

Там также подчеркнули, что схожие действия демократов являются «поведением неудачников-обструкционистов, но не законодателей».

«Мы не будем обговаривать статус незаконных мигрантов, пока демократы держат наших законных жителей заложниками собственных безрассудных требований», — говорится в оповещении официального представителя Белого дома Сары Сандерс. Он подчеркнул, что админситрация заинтересована в решении данного вопроса, поэтому готова начать переговоры сразу после восстановления деятельности всех структур.

По утверждению демократов, они месяцами просили республиканцев принять меру поддержки иммигрантов в качестве отдельного законодательного проекта.

Ранее нижняя палата Конгресса США приняла кратковременный бюджет сроком действия до 18 февраля.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл возложил вину за закрытие федеральных ведомств на демократов, которые, по его словам, «цинично решили забыть о миллионах американцев» ради собственных политических выгод.