Боевики не снижают числа обстрелов позиций ВСУ: карта АТО

За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов, в результате чего во время длительного обстрела в районе Новоселовки Второй получили боевые травмы четыре защитника Украины. Еще один военнослужащий был ранен вблизи Водяного.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил, что на Луганском направлении. зафиксирован один прицельный вражеский обстрел. Около 17:00 из гранатометов различных систем противник вел огонь по защитникам Луганского.

При этом на Донецком направлении боевики вновь проявили свою активность. На Приморском участке зафиксировано 5 прицельных обстрелов позиций военнослужащих ВСУ. Трижды противник вел обстрел по защитникам Водяного. В частности, в течение суток зафиксирован прилет 15 снарядов из минометов калибра 120 мм, неоднократные длительные обстрелы из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия. Еще 12 снарядов из минометов калибра 82 мм оккупанты выпустили по защитникам Широкино, сопровождая их обстрелами из гранатометов.

Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого пехотного оружия, боевики начиная с 11:00, в течение почти 8 часов вели обстрелы по позициям наших защитников в районе Новоселовки Второй.

Здесь наши военнослужащие отвечали оккупантам из гранатометов и стрелкового оружия.

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