Делегация КНДР впервые за четыре года посетили Южную Корею

Впервые за последние четыре года делегация из КНДР прибыла в Южную Корею.

Северокорейцы приехали на два дня, для проверки площадки предполагаемых выступлений художественных коллективов КНДР на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Группа из КНДР прибыла в город Каннын на востоке страны. Делегацию возглавляет северокорейская певица, руководительница оркестра Samjiyon и женской музыкальной группы Moranbong Хен Сон Воль.

По информации, она известна «как одна из самых влиятельных женщин» в КНДР. Отмечается, что «по слухам», она раньше была пассией северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Отвечая на вопрос о ее впечатлении от поездки, она «просто улыбнулась и не дала ответа». Северокорейская делегация состоит из семи человек.

Фото: