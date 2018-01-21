Лидер демократов в Сенате Чак Шумер винит Белый дом и президента США Дональда Трампа в прекращении снобжения деньгами руководства из-за которого оно временно остановило работу. «Это будет названо шатдауном Трампа, так как нет никого, кто заслуживает обвинения за что, мы в таком положении, больше, чем президент Трамп», — объявил Шумер.

По сообщению NBC, Шумер и Трамп обсудили остановку работы руководства в неформальной обстановке, а именно во время перекуса в столовой Белого дома.

Но Трампу не удалось данного добиться, и в ночь на субботу федеральное руководство США прекратило работу из-за отсутствия снобжения деньгами. «Чизбургерный саммит провалился», — сообщается в заявлении корреспондента канала Кейси Хант.

Шумер призвал Трампа и лидеров конгресса восстановить переговоры в субботу.

Напомним, что в 2013-ом году руководство США из-за разногласий между сенаторами не работало в середине осени.

Демократическое меньшинство в Сенате США продолжает перекрыть принятие законодательного проекта о временном финансовом снабжении руководства, из-за чго после полуночи пятницы за Вашингтоном может появиться государственный «шатдаун».

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