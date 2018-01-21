Девушки из армии Израиля присоединились к флэшмобу курсантов УИГА

В поддержку ульяновских курсантов станцевали девушки из армии Израиля.

До этого клипы в поддержку израильских курсантов сняли студенты и студентки Рязановского сельскохозяйственного техникума, молодые люди в футболках МЧС, строители и студентки мединститута. На этот раз героями ролика стали конники. Израильтянки станцевали под «Satisfaction», правда, в одежде, и сообщили, что в их стране за танцы не наказывают. Ролик расположен в одном из сообществ в фейсбук.

До этого курсанты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) исполнили танец в нижнем белье и форменных фуражках. Парни в нижнем белье танцевали под песню Benny Benassi — Satisfaction и снимали происходящее на видео, что не понравилось руководству училища.

В конце видеозаписи военнослужащие Израиля собираются в коридоре все вместе, а одна из девушек повернулась спиной к объективу и сняла футболку.