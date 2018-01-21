Доходный дом юриста Плевако в столице признан монументом архитектуры

«Строение сооружено в давно минувшем 1905 по проекту архитектора Петра Микини», — говорится в заявлении.

Дому № 18А на Новинском бульваре больше ста лет.

Большие окна с крошечной прямоугольной раскладкой освещают лестничные пролеты.

Доходный дом популярного юриста XIX века Фёдора Плевако на Новинском бульваре в центре столицы признали выявленным объектом культурного наследства, сообщается на сайте мэрии Москвы. Его фасады украшают майоликовые панно, сделанные в Абрамцевской гончарной мастерской Саввы Мамонтова, а еще изразцы, выполненные по эскизам Михаила Врубеля.

Эскизы для изразцов создавал Михаил Врубель. Глиняная плитка была изготовлена в Абрамцевской гончарной мастерской, принадлежащей меценату и промышленнику Савве Мамонтову. Кроме майоликовых вставок, его украшают барельефы с человеческими фигурами и ветвями растений, говорится в сообщении. Сооружение примечательно тем, что по настоящее время сохранило свою планировку и декор фасадов.

«Огромные консоли своеобразной формы, которые поддерживают балконы, не имеют аналогов в Москве», — подчеркнул Емельянов. До вынесения решения он будет находится под охраной государства. При всем этом исторический вид здания не может быть нарушен. Кроме того, требуется, чтобы нюансы ремонтной и реставрационной деятельности были согласованы с сотрудниками Департамента культурного наследства.

А ежели кому-то из граждан вдруг захочется сделать перепланировку в квартире, то им придется согласовывать работы не только лишь с Жилинспекцией, как ранее до этого, однако и с Мосгорнаследием.