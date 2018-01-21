Дженнифер Лоуренс, Кэмерон Диаз, Адель и другие приняли участие в "Женском марше"

Женский марш

Вчера, 20 января, во многих крупных американских городах прошли "Женские марши", участие в которых также приняли и многие знаменитости. Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, Адель, Дженнифер Лоуренс, Кэмерон Диаз и другие звезды вышли на улицы Лос-Анджелеса и присоединились к тысячам женщин, боровшимся за свои права.

В своем Instagram британская певица Адель поделилась снимком, на котором она позирует вместе с Дженнифер Лоуренс и Кэмерон Диаз.

Дженнифер Лоуренс, Кэмерон Диаз, Адель

Самыми влиятельными людьми в моей жизни всегда были женщины. Моя семья, мои друзья, родные, учителя и коллеги — меня окружают женщины. Я обожаю их и нуждаюсь в них с каждым днем все больше. Я очень надеюсь, что мой сын вырастет хорошим человеком и будет любить меня за то, какая я есть. Мы не можем согласиться с тем, что происходит. Власть миру, власть народу,

— прокомментировала звезда.

Дженнифер Лоуренс также опубликовала снимок в своей соцсети и отметила, что пришла на марш, потому что выступает за права женщин и справедливую оплату труда вне зависимости от пола. На фото она держит плакат, на котором написано "Место женщины — в революции". Слоган Кэмерон Диаз, стоящей рядом, гласит следующее: "Движение не должно вести нас назад. Оно должно вести нас только вперед". Один из плакат Адель вышел и вовсе смелым. А второй призвал изменить то, что не можешь принять.

Дженнифер Лоуренс, Кэмерон Диаз, Адель

Многие из знаменитостей выступили на марше с очень эмоциональными речами. Так, Скарлетт Йохассон рассказала, что скандал с участием Харви Вайнштейна заставил ее по-другому посмотреть на то, как с ней обращались мужчины, когда она была юной актрисой.

Когда мне было 19 лет, многие мужчины пользовались тем, что я была слишком молода и не могла сказать "нет",— рассказала актриса.

Натали Портман поведала, как после ее участия в фильме "Леон" (Leon) поклонник прислал ей письмо, в котором рассказал о своей сексуальной фантазии:

В 13 лет я поняла, что, если буду проявлять сексуальность, не смогу чувствовать себя безопасно,

— резюмировала она.





Напомним, что год назад "Женские марши" также прошли во многих городах США. Тогда главной их темой стало недовольство политикой Дональда Трампа. На этот же раз основной идеей митингов стали сексуальные домогательства, неравноправие полов и борьба с расистской и сексисткой риторикой.

Фото из Instagram Нины Агдал