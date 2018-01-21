Экс-тренер ФК "Рубин" Грасия возглавил английский "Уотфорд"

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Бывший главный тренер казанского "Рубина" Хави Грасия возглавил "Уотфорд", сообщается на официальном сайте клуба английской футбольной премьер-лиги.

Ранее "Уотфорд" объявил о расторжении контракта с главным тренером команды португальцем Марку Силвой. Отмечается, что соглашение с 47-летним Грасией рассчитано на полтора года.

Грасия возглавлял "Рубин" в сезоне-2016/2017, после чего стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

"Уотфорд" после 24 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.