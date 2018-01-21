Эрдоган потребовал от американцев не провоцировать Турцию

Во время своего выступления на женском съезде в провинции Бурса турецкий лидер также упомянул о том, что жители Америки оказали военную поддержку сирийским курдам и предоставили им 5 тыс. фургонов с оружием.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Соединённые Штаты не покушаться на турецкие границы и не провоцировать Анкару. Эрдоган предостерёг США, что Анкара «не будет долго данного терпеть». «Иначе у нас терпения не хватит», — объявил он на женском съезде в провинции Бурса.

Турция в субботу начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований в районе сирийского Африна.

Он также напомнил, что США оказывали курдам военную поддержку в Сирии, направив им 5 тыс. фургонов с оружием.