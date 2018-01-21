Франция срочно просит созвать совещание СБ ООН по ситуации в Сирии

Во втором сообщении дипломат указал, что Франция выступает за прекращение огня и полный гуманитарный доступ.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил с призывом о созыве совещания СБ ООН в связи с эскалацией напряженности в Сирии.

Об этом сказал министр иностранных дел Фрацнии Жав-Ив Ле Дриан в социальная сеть Twitter. По последним данным, в процессе операции самолеты ВВС Турции поразили 153 цели в Африне. Сегодня турецкий премьер Бинали Йылдырым подтвердил начало наземной операции. По достоверной предварительной информации ООН, с 31 декабря по 10 января в Восточной Гуте были убиты не менее 85 мирных граждан, включая 30 детей. Было обозначено, что инициатива французского Кабмина связана с ситуацией, сложившейся в Гуте, Африне и Идлибе.