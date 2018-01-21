Глава МИД РФ о Донбассе: «Стрелять нужно прекращать»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обеим сторонам противостояния в Донбассе необходимо прекращать стрельбу и отводить вооружения.

Лавров отметил: «Мы не против, чтобы все отвели вооружения, не стреляли, но только не одни дончане и луганчане, а украинская армия тоже … Стрелять нужно прекращать, войска и тяжелые вооружения отводить, но делать это с обеих сторон»»

При этом он добавил, что выполнению обязательств со стороны Украины мешает то, что она не контролирует ряд собственных подразделений: «Есть множество свидетельств… из „Би-Би-Си“, других СМИ, которые бывали даже в этом году на линии соприкосновения, что батальоны типа „Азова“ и ряд других никем не контролируются, кроме своих командиров. Украинская армия и ВС Украины не имеют на них никакого влияния, они никого не слушают».