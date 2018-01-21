Госдума назвала актом конфронтации идею Молдавии «выставить счет» РФ

Слова спикера молдавского парламента Андриана Канду о намерении страны выставить многомиллиардный счет России за присутствие в Приднестровье еще раз показывают нежелание парламента Молдавии следовать курсу президента Игоря Додона, считает российский депутат Юрий Швыткин.

Канду ранее заявил, что Молдавия собирается предоставить России счет на несколько миллиардов долларов из-за присутствия в Приднестровье российских военных.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT заметил, что заявления Кишинева являются актом конфронтации по отношению к России и другим странам мира. Российские миротворческие силы в Приднестровье выполняют свои прямые обязанности - сдерживание военного конфликта. Только благодаря военным из РФ в регионе сохраняется хрупкий мир.

Кроме того, парламент в очередной раз продемонстрировал нежелание следовать курсу, выбранному президентом Молдавии Игорем Додоном. В лице Москвы Кишинев нашел внешнего врага. И, очевидно по указке Запада, пытается выдавить миротворцев из Приднестровья. Но, уверен Швыткин, это у них не выйдет, ведь Россия защищает мир в регионе в соответствии с нормами международного права.

Президент России Владимир Путин ранее заверил, что Москва уважает территориальную целостность Молдавии и не собирается признавать Приднестровье.