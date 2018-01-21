Грымчак: РФ не может участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе

Россия не может принимать участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак сообщил: «Это самое главное — кто будет миротворцами? Поэтому на сегодняшний день все разговоры, а эти разговоры со стороны России возникали, Россия не может участвовать в миротворческой миссии ООН. Потому что, согласно нашему законодательству, и это уже поняли все наши союзники и весь мир, Россия является стороной конфликта — она не может быть в миссии».

Он добавил, что все разговоры о том, что Россия будет выставлять миротворческие войска в Донбасс закончены в связи с принятым законом о реинтеграции Донбасса. При этом он отметил, что возможно союзники России смогут принимать участие в миссии.

Грымчак добавил: «Но я думаю, что еще следующий этап, вряд ли миротворческие войска — возможные союзники России, например, в ОДКБ «.