ГУР МОУ: В зоне АТО активизировались ДРГ боевиков

Украинская разведка сообщает, что военно-политическое руководство РФ наращивает потенциал сил специальных операций, в том числе за счет наработки их командным составом боевого опыта на территории оккупированного Донбасса.

В ГУР МОУ отметили: «С начала этого года на должности т.н. „советников командиров частей и подразделений“ 1 и 2 АК российско-оккупационных войск назначаются офицеры ВС РФ, основная служебная деятельность которых связана с организацией подготовки подразделений специального назначения. В частности, вновь прибывшими „русскими советниками“ особое внимание в боевой и оперативной подготовке российских оккупационных войск уделяется отработке вопросов повышения их мобильности и разведывательного обеспечения. Характерным признаком указанного является активизация применения противником разведывательно-диверсионных групп против сил АТО на разных участках вдоль линии соприкосновения».