Хет-трик Рязанцева принес "СКА-Нефтянику" победу над "Енисеем" в матче ЧР по бенди

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" победил красноярский "Енисей" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 5:3 в пользу "СКА-Нефтяника". В составе хозяев хет-трик сделал Павел Рязанцев (8-я, 34-я и 68-я минуты), по разу отличились Максим Ишкельдин (50) и Юрий Шардаков (64). У "Енисея" голы забили Виктор Чернышёв (57) и Алмаз Миргазов (74, 80).

В параллельном матче иркутский "Байкал-Энергия" дома обыграл кемеровский "Кузбасс" – 4:1.