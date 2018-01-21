Из Перми открылись прямые рейсы в Геленджик

Этим летом из пермского аэропорта сейчас можно попасть сразу в Геленджик. После 3-х часов полета граждане Перми смогут увидеть Геленджик.

В расписании аэропорта вылеты планируются два раза в неделю: по понедельникам и средам. Спустя три часа пермяки будут уже в Геленджике.

Вылеты запланированы с 18 июня до 19 сентября по понедельникам и средам в 17:50. Согласно расписанию, авиарейсы станут доступны 2 раза в неделю до 21 сентября. Рейс до Геленджика был запущен летом 2017 года, полеты осуществлялись один раз в неделю.