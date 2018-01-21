Компания Apple бесплатно меняет iPhone 6 Plus на iPhone 6s Plus

Компания Apple решила бесплатно заменить iPhone 6 Plus на iPhone 6s.

Ранее организация заявила о старте акции, благодаря которой владельцы старых аккумуляторных батарей могут приобрести новые со скидкой в 50%. При этом руководство не учло тот факт, что в большинстве случаев замена невозможна. Сервисные центры и магазины Apple Store не могут предоставить деталь в необходимом количестве.

Владельцев iPhone 6 Plus эта проблема коснулась больше, чем других, поскольку замена аккумулятора станет возможна только в марте текущего года. Многие жители США и стран Европы остались без исправного смартфона. Администрация Apple приняла решение раздать новый iPhone 6s Plus бесплатно владельцам старых аппаратов. Замена возможно в случае обращения в сервисный центр с серьезной технической проблемой до марта 2018 года. Об этом сообщил портал «Политэксперт».