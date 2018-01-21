Конькобежка Качанова: в дебюте на взрослом Кубке мира не было ничего страшного

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Чемпионка мира по конькобежному спорту среди юниоров Дарья Качанова заявила РИА Новости, что в дебюте на взрослом Кубке мира для нее не было ничего страшного, а падение на дистанции 500 метров она приняла как урок на будущее.

Качанова в пятницу в первый день этапа Кубка мира в Эрфурте победила на дистанциях 500 и 1000 метров в дивизионе В, а в воскресенье остановилась в шаге от пьедестала на 1000 метров уже в дивизионе А.

"В дебюте на Кубке мира не было ничего страшного. В Эрфурте я раньше выступала, там был юниорский Кубок мира, и тогда показывала на нем личные результаты. Лед в Эрфурте сейчас был не самый лучший, но и не думаю, что можно назвать его плохим. Он жестче, чем в Коломне, и главный минус в том, что неровный, с наплывами от заливочной машины", - сообщила Качанова РИА Новости.

Во второй день соревнований у Качановой случилось падение. "Был настрой на хороший, мощный, взрывной и чистый бег, но сделала фальстарт, а потом уже споткнулась коньком о ногу. Но, думаю, дебют удался. Эмоций положительных очень много. Я не ожидала так близко оказаться к пьедесталу в группе А, а падение на 500-метровке на настрой не повлияло, я приняла это как урок на будущее", - добавила она.