Курдские ополчения подбили 5 турецких танков в Африне

Как пишет ANF News, за день боев вооруженные силы Турции потеряли 5 танков вблизи Африна, информирует Россиискии Диалог. В глобальной сети возникла видеозапись попадания выпущенной курдами из противотанкового ракетного комплекса «Конкурс» ракеты в турецкий танк Leopard 2A4. Об этом сообщило командование курдского ополчения.

Между тем, возникла информация, что этот танк не был уничтожен, а всего лишь получил несущественные повреждения.

Кроме того, в процессе столкновений были убиты военнослужащие из Турции, а еще протурецкие боевики.

Еще по два танка были подбиты в деревне Дикметаш района Синдирес и в окрестностях города Телль-Рифат, где наблюдаются более ожесточенные бои. Именно в данном месте, по утверждению курдского командования, в настоящее время идут более ожесточённые бои между YPG и турецкой армией.

«В различных частях кантона Африн было убито 10 членов захватнических бандформирований, ранено 20 боевиков».