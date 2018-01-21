На Одесчине мужчина обстрелял бригаду ремонтников ЛЭП

В Одесской области сельский житель помешал проведению ремонтных работ по восстановлению ЛЭП, произведя выстрел.

В областной полиции сообщили, что это произошло селе Долиновка Арцизского района.

В полиции добавили: «На одной из улиц населенного пункта проводился ремонт линии электропередач… Чтобы восстановить подачу электроэнергии, работники районной электрической станции спиливали ветви деревьев у дома местного жителя. В это время 68-летний хозяин вышел во двор и начал требовать прекращения ремонтных работ. Началась ссора, в ходе которой мужчина вынес из дома охотничье ружье и выстрелил из него в землю».

При этом из-за выстрела никто не пострадал. На место происшествия вызвали полицейских, изъявших ружье, разрешения на которого у мужчины не оказалось.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК.